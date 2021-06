Leica uvedla limitovanou edici M10-R Black Paint

Leicu M10-R Black Paint. Ta vychází z klasického modelu

Německá Leica přichází s další limitovanou edicí svého fotoaparátu. Tentokrát jde o. Ta vychází z klasického modelu M10-R , proti němuž se technicky neliší. Jeho full frame senzor tak nabízí vysoké rozlišení 40 MPx a chybí mu low-pass filtr pro co nejlepší ostrost snímků.

Název naznačuje, co bude na fotoaparátu zajímavého. Jde o černou edici, která má jak černý grip, tak i matný lak, který má postupem času opotřebením slézat a odkrývat mosazný vršek fotoaparátu. Tuto patinu si totiž mnozí fotografové cení, protože ukazuje, co vše už fotoaparát zažil. Počítejte i s absencí tradičního červeného loga výrobce.

Vypadá to, že do prodeje půjde jen 2000 kusů tohoto fotoaparátu, což není až tak striktně limitovaná edice jako v případě některých jiných, to se ale také odrazí na nárůstu ceny, který není až tak výrazný. Cena totiž činí 9295 USD, což znamená příplatek 300 USD proti standardní verzi M10-R.

