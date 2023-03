Leica uvedla Vario-Elmar-SL 100-400mm F5-6.3, přeznačkovanou Sigmu

Společnostuvedla dva nové produkty, které míří do světla dlouhých ohniskových vzdáleností. Máme tu nový objektiv, nicméně pokud se podíváte na specifikace a optickou konstrukci, zjistíte, že je to podle všeho přeznačkovaná Sigma 100-400mm , akorát bez stabilizace. Problémem je tu pak to, že zatímco Sigma stojí 949 USD, Leica bude stát 2195 USD. Stejně jako ona, i Leica je určena pro L-Mount (Sigma je navíc i ve verzi pro Sony). Objektiv má 4× optický zoom v rozsahu 100 až 400 mm, což znamená úhly záběru 23,8° až 6,4° diagonálně, 19,9° až 5,3° horizontálně a 13,3° až 3,5° vertikálně. Skládá se z 22 členů uspořádaných do 16 skupin.