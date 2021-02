Leica znovu přichází s objektivem Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH

Společnost Leica vrací do výroby objektiv Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH, který byl vyráběn mezi roky 1966 a 1975. Šlo o první objektiv s asférickým členem a jak už je u starších objektivů zvykem, měl i svůj typický charakter. Nová verze by si měla zachovat původní optické vlastnosti a konstrukci se 6 členy ve 4 skupinách, přičemž jsou zde 2 asférické členy. Určen je pro dálkoměry Leica M a obecně fotoaparáty s bajonetem Leica M. Úhel záběru je na full frame 45,6° diagonálně, 38,6° horizontálně a 26,3° vertikálně. Na Leice M8 s cropovaným čipem je to pak 35°, 29,4°, resp. 19,9° a po přepočtu dosahuje ohniskové vzdálenosti 68,6 mm.



Světelnost má vynikající hodnotu F1,2, maximálně lze přiclonit na F16. Zaostřovat lze manuálně od 1 metru, takže maximální zvětšení dosahuje jen 1:17,7 (tj. 0,056×). V průměru má 61 mm, na délku pak 52 mm (79 mm se sluneční clonou). Nepřekvapí hodně vysoká cena, která u černé verze vyjde na 7695 USD (183.490 Kč s DPH). K dipozici bude i mosazná verze se stříbrnou barvou a nápisem Leitz Wetzlar, která bude omezena na počet 100 kusů. Za jinou barvu si ale hodně připlatíte, vyjde totiž na 16395 USD. Tato verze bude k dispozici jen v Leica Stores.



