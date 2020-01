Lenovo uvedlo velký 21,5" fotorámeček Smart Frame

Digitální fotorámečky jsou obvykle malé digitální displeje, které zobrazují fotografie a jsou umístěny třeba na stole. Společnost Lenovo chce ale takové rámečky posunout někam dál a udělat z nich velkoplošné zobrazení fotografií nebo jiného umění. Jeho Smart Frame má totiž nadprůměrnou 21,5" úhlopříčku i háčky pro pověšení na zeď.

Zákazník si může vybrat styl rámečku displeje tak, aby se mu hodil do jeho interiéru. Displej má matný povrch a do značné míry tak připomíná skutečný tisk fotografie a nepůsobí na první pohled jako digitální obrazovka. Prozatím tu není moc funkcí, nicméně Lenovo vybavilo rámeček mnoha technologiemi, které by měly umožnit v budoucnu rozšířit jeho schopnosti. IR snímač má umožnit ovládat rámeček pohybovými gesty, snímač náklonu zobrazí adekvátně ty fotografie, které jsou na výšku nebo na šířku, má i mikrofon, což by mohlo v budoucnu možná přinést i ovládání hlasem. Do prodeje půjde až v srpnu za cenu $399.

Ceny souvisejících / podobných produktů: