Lensbaby uvedlo pinhole "objektivy" Obscura, mají až F161

V nabídce objektivů společnosti Lensbaby se objevily nové objektivy řady Obscura. Jejich název vychází ze známého konceptu camera obscura a v podstatě jde o miniaturní otvor místo optické soustavy. Světelný paprsek tak není třeba zaostřovat (hloubka ostrosti je obrovská), jenže poněvadž má opravdu miniaturní průměr, hodně světla je blokováno a je potřeba dlouhých časů a/nebo vysoké ISO.



Zatímco u běžných pinhole objektivů jde o miniaturní dírku, zde jde o trochu jiný princip. Objektiv má totiž skleněnou destičku, kde jsou tyto "dírky" vytvořeny specifickým pochromováním (v podstatě absencí chromování v určitých místech), nejde tedy o otvor v pravém slova smyslu. Navíc je umožněno přepínat mezi různým rozmístěním, a tedy i různými efekty. Vrstva chromu má pouhých 0,00014 mm a skleněná destička je pak tlustá 1,5 mm.

Začněme ale samotnými objektivy. K dispozici bude několik variant, jde o 50mm verzi Obscura Optic pro Optic Swap, 50mm verze Obscura 50 pro DSLR a varianta pancake 16mm pro CSC s názvem Obscura 16. Všechny mají k dispozici tři režimy. Tím základním je Pinhole s jedinou dírkou. Dále je tu Pinhole Sieve, kde je střední větší "otvor" doplněn v okolí dalšími menšími otvory (se zmenšující se velikostí od centra s celkem 523 otvory).

A nakonec je tu Zone Plate. Tady je středový otvor doplněn o další kroužky (celkem 47 zón), kde je plocha těchto kroužků vždy shodná s plochou centrálního kroužku. Něco takového by nebylo možné, kdyby šlo o skutečné otvory, ale je to jednoduché, když jde o chromovou vrstvu na skle. Jak to asi vypadá, vidíte i na ikonkách na objektivu.



50mm verze mají světelnost F161, F64, resp. F32 podle režimu. Úhel záběru pak činí 46,8° na full frame, 31,6° na APS-C a 24,4° na MFT. V případě 16mm varianty jsou světelnosti F90, F45, resp. F22. 50mm varianta Obscura Optic měří 49,15×44,42 mm a váží 75 gramů, Obscura 16 má pak 73,1 mm v průměru, na délku 22,85 až 25,6 mm dle bajonetu. Ceny byly stanoveny na 179,95 USD za Obscura Optic, 249,95 USD za Obscura 16 a 279,95 USD za Obscura 50.



