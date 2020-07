Levné rybí oko Pergear 7.5mm f/2.8 pro MFT i APS-C

Pergear jsme se dočkali dalšího objektivu. Po modelech 7.5mm F2.8 Fish-Eye. Jde tedy o objektiv typu rybí oko se 7,5mm ohniskovou vzdáleností. Určen je pro 4/3" a APS-C CSC fotoaparáty. Dá se tedy předpokládat, že u APS-C půjde o cirkulární rybí oko. Světelnost má hodnotu F2,8, zaclonit lze irisovou clonu s 10 lamelami maximálně na F22. Skládá se z 9 členů v 8 skupinách.

Objektiv je plně manuální, takže je nutno ostřit výhradně manuálně, nepřenáší se ani žádné informace do EXIFu (CSC je tak nutno nastavit na focení "bez objektivu"). Minimální zaostřovací vzdálenost je 12 cm. Objektiv má v průměru 61 mm a na délku 54 mm, to se ale může změnit v závislosti na bajonetu. Hmotnost pak činí 320 gramů. V prodeji bude pro Sony E, Fujifilm X, Canon EOS M, Nikon Z a Micro Four Thirds za cenu $129 (3000 Kč bez DPH, cel a dalších přirážek).

