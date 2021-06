Lexar oznamuje vývoj karet SD Express s rychlostí 824 MB/s

I když se nám situace s paměťovými kartami před pár lety stabilizovala a drtivá většina zařízení se shodla na formátu SD, zase se nám to komplikuje s jejich nástupci. Profesionální sféra se přes XQD, CFast nějak dohodla na CF Express Type B, ale otázkou je, co se stane s výkonnými SD kartami. Na jednu stranu tu máme kompaktní CF Express Type A, na druhou je tu i SD Express (jsou založeny na PCI Express 3.0). Přesto mají zajistit i zpětnou kompatibilitu s SDXC, ale nanejvýš do standardu UHS-I. Kam se to nakonec dostane, a který formát se více uchytí, to teprve uvidíme, nicméně společnost Lexar se už nyní připravuje na formát SD Express.



Ten má teoretické maximum 985 MB/s a prototyp karty už dosáhl přenosových rychlostí 824,5 MB/s u sekvenčního čtení (papírově 800 MB/s) a 410 MB/s u zápisu. Využívat mají řadiče Silicon Motion SM 2708 a jejich vysoký výkon má být vhodný např. pro záznam 8K videa. Prozatím se hovoří o 512GB verzi SD Express a 256GB verzi microSD Express. Uvedení na trh je plánováno na rok 2022 a snad do té doby uvidíme, zda bude k dispozici i nějaké významnější množství zařízení, které bude umět tento nový standard.

Ceny souvisejících / podobných produktů: