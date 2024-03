Lexar představil 2TB microSDXC i netradiční 1TB paměťovou kartu NM

Společnost Lexar je tradičním výrobcem paměťových karet a jiných úložišť. Nyní se na trhu objevuje trojice zajímavých novinek. Blue microSDXC UHS-I je kartou, která do formátu microSD dokázala nacpat kapacitu 2 TB. Využívá 12 vrstev pamětí NAND a dosahuje max. přenosové rychlosti 150 MB/s u čtení a 70 MB/s u zápisu, což znamená, že s kompatibilními čtečkami překonává teoretické maximum standardu UHS-I (108 MB/s). Určena je drony, akční kamery, mobilní herní konzole, tablety i telefony. Podporuje standardy Android A1, UHS-I U3 a Video Class 10.



Huawei přes 6 lety vytvořil standard ještě menších paměťových karet NM a Lexar má svou kartu i pro tento systém. V extrémně malém formátu (o 45 % menší než microSD, zhruba jako Nano-SIM) má kapacitu 1 TB a jde tak o první kartu tohoto typu, která to dokázala. Máme tu čip Longsys WM6000 a vrstvicí technologii od Yuancheng Shuzou.

Nakonec tu máme Professional Silver Plus SDXC UHS-I, jejíž kapacita může dosahovat 1 TB. Zajímavá je na ní ale především max. rychlost. Je zde sice rozhraní UHS-I, díky speciálnímu firmwaru a 400MHz čipu WM5000 dokáže na kompatibilních čtečkách dosahovat rychlostí 205 MB/s u čtení a 150 MB/s u zápisu. To je 2krát tolik, co je teoretické maximum pro UHS-I.