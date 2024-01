Lexar uvedl karty CFexpress 4.0 s rychlostí až 3600 MB/s, má i nové microSDXC

V nabídce paměťových karet tu máme novinky společnosti Lexar. Ta uvádí karty CFexpress 4.0 postavené na rozhraní PCIe 4.0. To přináší velmi vysoké přenosové rychlosti. Professional CFexpress 4.0 Type B Diamond tak zvládne čtení s rychlostí až 3600 MB/s, zápis je pak možný s 3300 MB/s. Zejména Sony zvládá i menší formát Type A a pro takové uživatele je tu CFexpress 4.0 Type A Gold. V tomto případě jsou rychlosti 1800 MB/s, resp. 1650 MB/s.



Akční kamery, ale i běžné fotoaparáty s využitím redukce mohou využít Professional microSDXC UHS-II Gold s kapacitou do 256 GB včetně. Tady se uživatelé mohou těšit na čtení do 280 MB/s, u zápisu pak 180 MB/s. Lexar představil i SSD NM1090 M.2 PCIe 5.0 s chladičem. To může mít až 8TB kapacitu, sekvenční čtení do 5200 MB/s, zápis pak do 4700 MB/s.