Lexar uvedl kompaktní čtečky karet Compact 2-in1 a Professional 3-in-1

Lexaru jsme se dočkali dvou nových čteček paměťových karet. Jde o modely Professional Multi-Card 3-in-1 Reader a Compact Multi-Card 2-in-1 Reader. Obě dvě mají malé rozměry a zajímavý stylový design. V případě modelu Professional Multi-Card 3-in-1 Reader tu máme schopnost číst karty SD i microSD UHS-II a CompactFlash. Maximální přenosová rychlost činí u karet rodiny SD až 312 MB/s, u CompactFlash je to pak maximálně 160 MB/s. Zajímavostí je i to, že UHS-I karty zvládá až do rychlosti 170 MB/s (některé paměťové karty totiž využívají nadstandardní přenosy nad rámec UHS-I standardu, který činí 104 MB/s, např. u

Odjsme se dočkali dvou nových čteček paměťových karet. Jde o modely Professional Multi-Card 3-in-1 Reader a Compact Multi-Card 2-in-1 Reader. Obě dvě mají malé rozměry a zajímavý stylový design. V případě modelutu máme schopnost číst karty SD i microSD UHS-II a CompactFlash. Maximální přenosová rychlost činí u karet rodiny SD až 312 MB/s, u CompactFlash je to pak maximálně 160 MB/s. Zajímavostí je i to, že UHS-I karty zvládá až do rychlosti 170 MB/s (některé paměťové karty totiž využívají nadstandardní přenosy nad rámec UHS-I standardu, který činí 104 MB/s, např. u SanDisku je to 160 MB/s u některých řad karet s použitím kompatibilních čteček). Se čtečkou je dodáván i kabel USB-C/USB-A a cena novinky byla stanovena na $29,99.

Dále je tu čtečka Compact Multi-Card 2-in-1 Reader. V tomto případě jsou podporovány karty rodiny SD a microSD s rozhraním UHS-II. Maximální podporovaná rychlost je 312 MB/s u UHS-II karet. V případě UHS-I modelů je to u výše zmíněných speciálních karet až do 170 MB/s. Kompatibilní je s rozhraními až do USB-A 3.1. Cena této verze činí $19,99.

Ceny souvisejících / podobných produktů: