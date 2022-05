Lovci bouřek natočili, jak blesk udeřil do jejich auta, Prius se stal nepojízdným

Spojené státy jsou známy tím, že se zde občas vyskytují tornáda. I proto je zde nemalé množství tzv. lovců bouřek, kteří se snaží přiblížit co nejvíce k tornádům a natočit působivé záběry. O to se snažil i youtuber More Pi a High Risk Chris. Ten první se právě otáčel se svou Toyotou Prius, když se ozvala silná rána a auto přestalo jet. Jedna z kamer přestala v ten okamžik natáčet, ta zadní to přežila, i když je v okamžik úderu blesku ve videu vidět poškozený snímek.



Řidiči se nic nestalo, auto zafungovalo jako Faradayova klec a štěstím v neštěstí bylo to, že druhý řidič tento úder zaznamenal na kameru. Blesk udeřil do antény Priusu a zničil řídící jednotku vozu. Při opravě v servisu, která prozatím vyšla na 1000 USD, se ale zjistilo, že blesk "usmažil" i další tři jednotky ve voze. I to můžeme považovat za štěstí, uvážíme-li, že v moderních vozech je dnes několik set, případně i přes tisíc různých čipů. Vy se nyní můžete podívat, jak takový úder blesku do auta vypadá zvenku i zevnitř.