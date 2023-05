Lucid uvádí kameru Atlas10 s 65MPx snímačem s globální závěrkou

Na trhu s průmyslovými kamerami se objevil zajímavý model Lucid Atlas10 ve verzi ATX650G (buď jako černobílý ATX650G-MT2 nebo barevný ATX650G-CT2). Najdeme tu 2,3" čip Gpixel GMAX3265 CMOS s globální závěrkou. Jeho velikost tak dosahuje téměř velikosti full frame (FF je 2,7"), činí 29,9×22,4 mm. Při pixelech o straně 3,2µm dosahuje velmi vysokého rozlišení 65 megapixelů (9344×7000 pixelů). Tato kamera zvládne v plném rozlišení dosáhnout sekvenčního snímání 14,1 MPx při 12bitové barevné hloubce.



Kamerka má rozměry 55×55×95,5 mm a váží 304 gramů. Využívá závit pro objektiv TFL-II (48mm průměr). Napájená je přes síťový ethernetový kabel PoE (Power over Ethernet) a podporováno je zde dokonce připojení 10GBASE-T, tedy 10 Gbit/s (zhruba 1,2 GB/s), dalším způsobem napájení je 12V nebo 24V GPIO. Spotřeba je zhruba 12 W v prvním a 11,5 W v druhém případě. SDK pro kameru je k dispozici pro Windows, 64bitový Linux i Linux ARM, a co se týče programovacích jazyků, k mání je pro C, C++, C# a Python. Kamera je k dispozici i s menšími senzory Sony až do velikosti 1/1,8", v drtivé většině s globální závěrkou, s menšími senzory má závit TFL (35mm průměr) nebo klasický C-Mount.