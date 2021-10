Makro fotky z iPhonu 13 na Instagramu aneb iPhone ve světě detailů

Před několika týdny byly představeny nové smartphony Apple iPhone 13 , které dostaly přepracované fotoaparáty. Všechny mají nyní hlavní modul s větším senzorem a širokoúhlá kamerka dostala režim pro makro. iPhony tak konečně mají umět i focení malých detailů. Ve výchozím stavu má kamerka 120° úhel záběru a světelnost F1,8, nicméně pokud se přiblížíte dostatečně blízko k objektu, měla by sama automaticky rozpoznat, že chcete fotit makro a přepnout se do tohoto režimu.

Zabrousili jsme tedy na Instagram a podívali se, co vše lidé už s novými iPhony 13 pomocí makro modulu vyfotili. A jak to vypadá, fotky to mnohdy nejsou vůbec špatné.

Zdroj: Instagram

