Manfotto přichází s paměťovými kartami CFexpress

Manfrotto nevyrábí jen stativy, ale pod svou značkou produkuje také paměťové karty. Do nabídky se dostávají nové modely CFexpress Type B (s využitím rozhraní PCIe 3.0), které najdou využití např. ve fotoaparátech a kamerách Canon, Nikon, Panasonic nebo Sony.



Novinky zvládnou čtení s rychlostí až 1730 MB/s, zápis pak může dosahovat 1540 MB/s. To by mělo stačit na záznam nejen 4K, ale i 6K a 8K videa. Karty nabídnou i vysokou odolnost a schopnost práce při teplotách od -25 do +70 °C. Jak je ale pro CFexpress typické, nebudou vůbec levné. Za 128GB verzi chce Manfrotto 159,95 britských liber (4700 Kč), za 256GB verzi pak 319,95 liber (9400 Kč).

