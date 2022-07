Meike má nový supersvětelný objektiv 50mm F0.95 pro APS-C

Meike uvedlo nový objektiv 50mm F0.95. Novinka má 50mm ohniskovou vzdálenost a na APS-C tělech, pro něž je určena, nabídne s přepočtenými 75 mm 32° úhel záběru. U Micro Four Thirds a přepočtenými 100 mm by to mělo být okolo 24,4°. Zajímavostí je především vynikající světelnost F0,95, která umožní dosáhnout velmi malé hloubky ostrosti. Irisová clona má 13 lamel a max. hodnotu F16.



Objektiv má 7 členů uspořádaných do 5 skupin. Zaostřování je jen manuální a možné je od 45 cm. Novinka využívá 62mm filtrů a váží okolo 420 gramů dle bajonetu (ten ovlivňuje i celkové rozměry). Dostupný bude pro Sony E, Fujifilm X, Canon EF-M, Nikon Z a Micro 4/3 za cenu 249 USD (u nás patrně přes 6500 Kč s DPH).