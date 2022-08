Meike uvádí 13mm a 18mm makro kroužky s AF pro L-Mount

Meike uvádí do svého portfolia novinku, makro kroužky MK-L-AF1. Ty jsou určeny pro bajonet L-Mount, který je zatím trochu stranou zájmu výrobců příslušenství. Novinka je představována setem dvou kroužků o délce 13 mm a 18 mm, které mohou být připojeny na sebe a prodloužit tak vzdálenost objektivu a snímače až o 31 mm. Zejména objektivům s kratšími ohniskovými vzdálenostmi se tak může výrazně zvětšit max. zvětšení.



Novinka by měla podporovat i autofokus a otázkou je, zda i další funkce (nabízí se třeba optická stabilizace). Další otazník visí nad spolehlivostí těchto levných kroužků (není až tak neobvyklé, že podobné kroužky nemusí mít stabilní přenos zejména při připojení dvou). Zda to bude i případ Meike, to se teprve ukáže. Každopádně kroužky mají dohromady délku oněch 31 mm, průměr 65,5 mm a váží 76,3 gramů. Cena je 59,99 USD (1420 Kč).