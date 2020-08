Meike uvádí levný objektiv 25mm F1.8 za pouhých $75

Společnost Meike představila nový pevný objektiv 25mm F1.8, který je určen pro APS-C a 4/3" CSC fotoaparáty. Konkrétně jde o Fujifilm X, Canon EF-M, Nikon Z, Sony E a Micro Four Thirds. Při 25mm reálné ohniskové vzdálenosti nabídne přepočtených 37,5 mm na APS-C (61° diagonálně, 50° horizontálně a 35° vertikálně), v případě Micro Four Thirds fotoaparátů je to 50 mm a úhly záběru 46°/38°/28,4°. Optická konstrukce má 7 členů v 5 skupinách. Světelnost dosahuje velmi dobré hodnoty F1,8 a clonit lze maximálně na F16. K tomu slouží 9lamelová irisová clona.

Zaostřování je pouze manuální, přičemž lze ostřit minimálně od 25 cm. Rozměry jsou hodně kompaktní, má totiž 61 mm v průměru a na délku jen 41 mm (ta se může lišit dle bajonetu). Hmotnost objektivu pak činí 170 gramů. S objektivem lze využívat filtry se 49mm průměrem. Zajímavá je ale také cena, která činí pouhých $74,99 (cca 1700 Kč bez DPH).

Ceny souvisejících / podobných produktů: