Mitakon má tři nové cine objektivy se světelností T1,0

Micro Four Thirds je často používaným systémem pro natáčení videa, a to ať už mluvíme o řadě GH od Panasonicu nebo jiných kamerách se 4/3" čipy. Pro profesionální nasazení tu máme novou trojici tzv. cine objektivů společnosti ZhongYi. Jde o objektivy Speedmaster, přičemž všechny jsou určeny pro MFT a mají světelnost T1,0 (fyzická činí F0,95). Ohniskové vzdálenosti pak činí 17 mm, 25 mm a 35 mm. Všechny mají irisovou clonu s rozmezí od T1,0 do T16 ovládanou kroužkem bez aretace, kroužky mají ozubení pro možnost ovládání přes follow-focus systémy. Celá trojice objektivů pak shodně využívá 77mm filtry.



Model 17mm T1.0 nabídne 65° úhel záběru (34mm přepočtená ohnisková vzdálenost), zaostřovat lze od 30 cm a dosáhnout můžete 0,07× zvětšení. Zaostřovací kroužek má 177° chod. Skládá se z 12 členů v 9 skupinách, clona má pak 8 lamel. Objektiv měří 80 mm v průměru, 104 mm na délku a váží 597 gramů.

25mm T1.0 dává po přepočtu 50 mm a úhel záběru 45°. Zaostřuje od 25 cm, což stačí na 0,13× zvětšení. Zaostřovací kroužek má trochu ostřejší 151° chod. Optika se skládá z 11 členů v 8 skupinách, clona má 9 lamel. Rozměry jsou shodné 80×104mm, váží 535 gramů. 35mm T1.0 je docela podobným objektivem také s 11 členy v 8 skupinách, 9lamelovou clonou a shodnými rozměry 80×104 mm. Jeho 35mm reálná ohnisková vzdálenost dává 70 mm po přepočtu a 35° úhel záběru. Při zaostřovací vzdálenosti od 35 cm lze dosáhnout zvětšení 0,13×. Zaostřovací kroužek má 161° úhel mezi minimem a maximem. Tento model váží 615 gramů.

Pokud jde o cenu, ta u všech objektivů činí 449 USD. 35mm T1.0 verze je nicméně k dispozici i pro Canon RF, Sony FE a Fujifilm X, kde se cena dostává na 599 USD. Můžete si zakoupit i set všech tří objektivů pro MFT, jehož cena vyjde na 1199 USD.

