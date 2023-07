Mobilní aplikace Photon dočasně bez předplatného za jednorázovou licenci

Společnost LiteNiteSoft stála v minulostí za aplikací Camera+, která i na původním iPhonu SE dovolovala fotit do RAWu, nastavit citlivost ISO 0,01 a časy do 30 sekund. Nyní uvádí novou aplikaci, kdy se snaží dát fotografovi nástroje k řádnému ovládání fotoaparátu v telefonu, potřebná manuální nastavení, ale současně ho nezahlcovat nadbytečnými režimy, filtry a podobnými věcmi.

Může tak ovládat expozici, citlivost ISO, vyvážení bílé a zaostřovat i manuálně včetně focus peakingu. Podporuje záznam do JPEGu, HEIFu, RAWu i ProRAWu podle toho, který model iPhonu máte. RAW nabídne u všech modelů od iPhone 6S výše, nicméně zároveň vývojáři píšou, že aplikace vyžaduje iOS 16, který na iPhone 6S už nenainstalujete, a tak bych počítal s iPhone 8, SE 2. generace a novějšími. Uživatel si může nechat zobrazit i histogram a kompoziční nástroje.

Horší je to s cenovou politikou. Aplikace vyjde na 3,99 USD měsíčně, což je velmi vysoká cena. Při ročním předplatném je to 19,99 USD, ale ani to není málo. Po omezenou dobu bude k dispozici i jednorázová doživotní licence za 39,99 USD, nicméně i to je na mobilní aplikaci poměrně dost (Camera+ byla za 4,99 USD). Aplikace je dostupná pouze pro iOS , tedy telefony iPhone a novější tablety iPad.