Moment uvádí nové 75mm Macro Mobile Lens pro iPhony i Androidy

Moderní smartphony dnes už mívají zpravidla několik senzorů a objektivů, takže potřeba předsádek se postupně vytrácí. Přesto je tu společnost Moment, která tyto předsádky nadále vyvíjí a prodává. Myšlenkou je především to, že hlavní snímač bývá obvykle mnohem lepší než ty zbývající, takže kvalitní předsádka by mohla udělat více parády než dedikovaný modul s mnohem menším senzorem. Nová předsádka 75mm Macro Mobile Lens patří do T-Series, takže je potřeba zakoupit pouzdro pro daný telefon a redukci, případně Universal Mount pro nepodporované telefony, který ale nezajišťuje tak precizní polohu předsádky před objektivem.



Novinka nabízí dle výrobce 10× zvětšení a s podporovanými telefony (např. iPhone 12 a další, Pixel 7 a 8, Galaxy S22 a pozdější) nabízí pracovní vzdálenost 7-10 cm. Zkreslení navíc má dosahovat méně než 1 % a chromatická aberace na rozích pak má být méně než 1 pixel. Přepočtená ohnisková vzdálenost takové soustavy má dosahovat cca 75 mm. Samotná předsádka není úplně malá, má 33,4 mm na délku, 49 mm v průměru a hmotnost 114,5 gramů. Cena byla stanovena na 119,99 USD.