Motorola Edge 50 Ultra přináší 1/1,3" senzor, 1TB interní paměť a skvělou cenu

Společnost Motorola představila nový fotomobil Edge 50 Ultra. Tento smartphone má hlavní snímač typu 1/1,3", jde tedy o velký senzor. Má přitom rozumné rozlišení 50 MPx s technologií Quad Pixel, takže jeho 1,2µm pixely se skládají do ekvivalentu 2,4µm a výsledné rozlišení je tak 12,5 MPx. Objektiv má světelnost F1,6, je tu optická stabilizace obrazu OIS a fázové zaostřování. Pokud jde o video, zvládá UHD 4K až do 60 fps, v HDR10+ pak do 30 fps. Slow-motion videa jsou podporována při 120, 240 a 960 fps.



Ultraširokoúhlý modul má 50MPx snímač s mnohem menšími 0,64µm pixely (1,28µm po sloučení díky Quad Pixel). Dává 122° úhel záběru, má světelnost F2,0 a podpora UHD 4K videa je stejná (60 fps, resp. 30 fps s HDR10+). Tento modul podporuje i makro režim. Dále je tu modul s teleobjektivem. Má 3× zoom vůči tomu hlavnímu, světelnost je F2,4 a nechybí ani OIS. Zaostřování využívá laserové technologie. Je zde 64MPx snímač s 0,7µm pixely (1,4µm po sloučení), také tento fotoaparát podporuje UHD 4K při 60 fps a v HDR10+ pak při 30 fps. Digitální Super Zoom slibuje až 100× přiblížení, to ale počítejte s výrazně horší kvalitou obrazu.



Telefon podporuje dlouhou expozici, časosběr, Ultra-Res, noční režim, profesionální režim včetně RAW, 360° panorama a další. Nechybí ani systémy využívají AI např. pro akční snímky, automatické zachycení úsměvu, snímání gest, AI super rozlišení a další. Přední kamerka má 50 MPx, 0,64µm pixely (1,28µm po sloučení), světelnost F1,9 a podporu autofokusu.





Edge 50 Ultra je high-endovým telefonem s rychlým procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 . Ten dosahuje sice trochu nižší max. frekvence 3,0 GHz ve srovnání s klasickou 8 Gen3, ale i tak je to spousta výkonu. Zajímavostí je 16 GB LPDDR5X RAM a především integrované úložiště s obří kapacitou 1 TB (UFS 4.0). Na fotografie a videa tak budete mít spoustu místa. Displej má 6,7" úhlopříčku, rozlišení je 2712×1220 pixelů a jde o typ pOLED. Je 10bitový, pokrývá 100 % prostoru DCI-P3, nabídne obnovovací frekvenci 144 Hz (360 Hz pro dotyk), max. jas 2500 nitů a HDR10+. Baterie má kapacitu 4500 mAh a dá se nabíjet až se 125W výkonem. Rozměry jsou pak 161,09×72,38×8,59 mm a váží 197 gramů. Displej chrání sklo Corning Gorilla Glass Victur, telefon je z hliníku. Je i vodotěsný (standard IP68). Podporuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a dvě SIM (jedna jako eSIM). Operačním systémem je Android 14.

Telefon má cenu 25.400 Kč, nyní je ale na něj zaváděcí sleva a vyjde na pouhých 22.000 Kč s DPH. Pro zajímavost, abyste dostali interní paměť 1 TB, u Applu byste za iPhone 15 Pro dali 45 tisíc (resp. 48 tisíc za 6,7" iPhone 15 Pro Max), Samsung Galaxy S24 Ultra by s 1TB pamětí vyšel skoro stejně jako Apple, a to na 44,5 tisíc Kč. Cena Motoroly je tedy opravdu hodně lákavá.