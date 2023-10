Motorola Moto g54 5G Power Edition a g84 5G dostávají 50MPx čip a 2TB cloud zdarma

Společnost Motorola má v nabídce dva nové telefony, ke kterým do 31. října v akci nabízí 2TB cloud MobiDrive zdarma. Ten mohou mít uživatelé bezplatně po dobu dvou let. Konkrétně jde o telefony g54 5G Power Edition a g84 5G. Motorola g54 5G Power Edition je zajímavý zejména svým velkým 6000mAh akumulátorem s podporou 30W nabíjení TurboPower. Po fotografické stránce tu máme 50MPx senzor (1,22µm pixely po sloučení) s fázovým AF, objektiv s optickou stabilizací a světelností F1,8. Tento modul zvládá max. Full HD video při 60 fps. Dále je tu 8MPx ultra-širokoúhlá kamerka se 118° úhlem záběru, 1,12µm pixely a objektivem s F2,2. Zde je maximem FHD video ve 30 fps. Přední kamerka má 16MPx snímač s 1,0µm pixely (2,0µm po sloučení) a světelností F2,4. Telefon podporuje HDR i záznam do RAWu.



Telefon má 6,5" LCD s rozlišením 2400×1080 pixelů (poměr stran 20:9) a 120Hz frekvencí. Rozměry jsou 161,56×73,82×8,89 mm a má vodě odpudivou konstrukci (ne vodotěsnou). Je zde 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 7020 s frekvencí 2,2 GHz, 12 GB RAM a 256GB úložiště s možností rozšíření o 1TB microSD kartu. Operačním systémem je Android 13. Mnohé potěší i 3,5mm audio jack, nechybí Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, podpora i pro eSIM a 5G. Typická cena telefonu činí 6300 Kč s DPH.

Druhým telefonem je Motorola g84 5G. Zde také dostaneme 50MPx snímač, ten má ale 1,0µm pixely (2,0µm po sloučení), OIS a světelnost F1,88. Ultra-širokoúhlá kamerka má 8 MPx, 1,12µm pixely, 118° úhel záběru a světelnost F2,2, Také zde je maximem jen Full HD při 60 fps (resp. HD 120 fps), ultra-širokoúhlá končí na FHD při 30 fps. Přední kamerka má 16 MPx, 1,0µm pixely a světelnost F2,45. I tento telefon umožní uživatelům pořizovat snímky do RAWu.

Máme zde 6,55" displej pOLED s rozlišením 2400×1080 pixelů, 10bitovými barvami, frekvencí 120 Hz (240 Hz pro dotyk), jas až 1300 nitů. Rozměry telefonu činí 160×74,4×7,6 mm a váží 166,8 až 168,3 gramů dle verze. Také zde jde o vodě odpudivé provedení (IP54). Procesorem je Qualcomm Snapdragon 695 5G, je tu 12 GB RAM a 256GB úložiště UFS 2.2. Operačním systémem je znovu Android 13, máme tu dva sloty pro nano-SIM. Akumulátor má tentokrát trochu nižší kapacitu 5000 mAh, stále ale podporuje 30W nabíjení. Za tento telefon chce Motorola zpravidla 7300 Kč s DPH.