Nadšenec si vyrobil Leicu MPi: do M2 nainstaloval Raspberry Pi s 1/2,3" čipem

Někteří lidé vytváří velmi zajímavé věci a jedním z nich je Michael Suguitan, který se odhodlal ke konverzi fotoaparátu Leica M2 určeného pro kinofilm na digitální variantu. Celé jeho řešení má navíc tu výhodu, že se dá vrátit zpět na kinofilmovou verzi. Funguje to tak, že sundal zadní víko fotoaparátu a to nahradil novým modulem, který obsahuje levný mikropočítač Raspberry Pi. Ten je doplněn o High-Quality Camera Module, tedy oficiální fotografický modul pro Raspberry, který je vybaven 1/2,3" snímačem Sony IMX477 s 12MPx rozlišením. I proto nazval přístroj Leica MPi.



Aby se to vešlo do těla přístroje, musel uřezat horní stranu základní desky modulu a odstranit AA filtr, který by jinak blokoval mechanickou závěrku Leicy M2. Crop faktor zvoleného čipu by se měl pohybovat někde kolem 5,6-5,7, takže použitý objektiv Voigtländer 12mm f/5.6 má úhel záběru ekvivalentní zhruba 65mm full frame objektivům.

Na modulu má přepínač do 4 směrů, kterým si může vybírat expoziční časy 1/15, 1/60, 1/250 nebo 1/1000 sekundy (tedy po 2EV krocích). Pokud jde o synchronizaci závěrky digitálního modulu a závěrky samotné Leicy, využil docela jednoduchý trik. Zmáčknutí závěrky registruje signálem určeným pro synchronizaci externího blesku.