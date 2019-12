Nástupce Nikonu D750 by měl nést jméno D780

Nikon D780 a k představení by mohlo dojí už za pár dní na CES 2020 v Las Vegas. Hovoří se o tom, že by D780 měla mít 24MPx CMOS BSI full frame snímač, 105 zaostřovacích bodů, nižší šum než D850, otočný dotykový displej, dva sloty pro UHS-II karty, podporu Wi-Fi i Bluetooth, má také umět natáčet 4K video při 30p a Full HD při 120p. Internetem kolují neoficiální informace o příchodu nástupce zrcadlovky Nikon D750 . Nyní už je i známo, jak by se měl nejspíš jmenovat. Pokud se tyto zvěsti vyplní, mělo by jít oa k představení by mohlo dojí už za pár dní na CES 2020 v Las Vegas. Hovoří se o tom, že by D780 měla mít 24MPx CMOS BSI full frame snímač, 105 zaostřovacích bodů, nižší šum než D850, otočný dotykový displej, dva sloty pro UHS-II karty, podporu Wi-Fi i Bluetooth, má také umět natáčet 4K video při 30p a Full HD při 120p.

Vedle toho by se zde ale měly objevit i dva nové objektivy. Tím prvním má být světelný telezoom Nikkor Z 70-200mm f/2.8 S pro nový bajonet Z-Mount. Tím druhým v pořadí by mohl být objektiv pro zrcadlovky (tedy F-Mount), zde ale není jasné, o co přesně by mohlo jít. Příští dny však ukážou.

