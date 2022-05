Nejdražší fotografie světa, akt od Mana Raye, se vydražila za 12,4 mil. USD

Aukční síň Christie’s Auction House dala do dražby fotografii Le Violon d’Ingres. Na fotografii je Kiki de Montparnasse. Její fotografie zad byla vyvolána a na vzniklý snímek byla namalována písmena "f" evokující výřezy na houslích, na něž odkazoval i samotný tvar ženského těla. Tento snímek pak byl znovu vyfocen, vyvolán a výsledná fotografie je ta, která šla do aukce (je to vlastně fotka pomalované fotky). Fotografie byla poprvé zveřejněna v roce 1924 v časopise Littérature a prodaný snímek je původní fotografií (ne samotný negativ, ale fotografie vzniklá z negativu).



12,4 mil. USD (cca 290 mil. Kč). Připomeňme, že v roce 2011 prodal Andres Gursky snímek Rhein II za 4,3 mil. USD a v roce 2014 pak Peter Lik snímek Phantom za 6,5 mil. USD . Oba dva tyto snímky fotografie Mana Raye výrazně překonala. S vyvolávací cenou 5 mil. USD se předpokládalo, že by se mohl dostat na 7 mil. USD, nicméně dva zájemci z New Yorku a Paříže se v přetahování o obraz dostali až na konečných(cca 290 mil. Kč).