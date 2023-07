Nejpopulárnějším fotoaparátem na Flickru je Apple, překonal Samsung i Canon

Dnes je doba focení smartphony, za což může hned několik faktorů. První výhodou telefonů je to, že ho má člověk vždycky při sobě. Výrok známého fotografa Chase Jarvise, že "nejlepším fotoaparátem je ten, který má člověk u sebe", platil tehdy a platí i dnes. Druhým faktorem je to, že kvalita fotografií se stále zlepšuje, a dnes jsme v době, kdy se vlajkové lodě dostávají už na 1,0" snímače (vzpomeňme, že mobilní fotografie se začala brát trochu vážněji zejména po příchodu 8MPx iPhonu 4S , který měl jen prťavý 1/3,4" čip). Třetím faktorem je i to, že zejména v kompaktech zažíváme totální stagnaci, kterou se sice občas snaží narušit nějaké ty vloggerské pokusy, ty ale obvykle mají spoustu much nejen pro tradiční uživatele kompaktů, ale i pro ty vloggery.

A tak jsme se dostali do situace, že nejpopulárnějším fotoaparátem na sociální síti Flickr není fotoaparát, ale telefon. Objevila se totiž zajímavá infografika stavu fotografií naa mezi značkami to tady vyhráls téměř 151 miliony snímků. Ten tvoří téměř třetinu zde vložených snímků, kterých je cca 470 milionů. Nejpopulárnějším fotoaparátem vůbec se pak stal už pár let starý telefon Apple iPhone 11 s celkem více než 13 miliony snímků. To je více, než mají všechny telefony a fotoaparáty Samsungu dohromady a překonává také Canon EOS 5D Mark IV s 11,7 mil. fotografií. V USA to pak vyhrál iPhone 12 Pro Max.

Vidíme, že druhé místo náleží Canonu, který má necelých 134 milionů a který zhruba o desetinu zaostává za Applem. Nikon má třetí příčku s 81,6 mil. snímků, Sony je čtvrté se 43,4 miliony. Pak na 5. pozici následuje již zmiňovaný Samsung, u něhož to patrně bude také velký přínos zejména v podobě telefonů (fotoaparáty Samsung zrovna díru do světa neudělaly) a v těsném závěsu máme Fujifilm s 11,3 mil. fotek. Sedmé místo opět patří telefonům, to si s 8,8 mil. fotek bere Google a těsně tak překonává Panasonic (8,6 mil.) a Olympus (7,8 mil.). Top 10 pak uzavírají opět telefony, a to Huawei. Ty těsně překonávají Ricoh. Za zmínku jistě stojí 12. pozice společnosti Leica (zde je otázkou, zda se některé telefony vyvíjené spolu s Leicou nehlásí jako Leica).