Nejvíce milovanou značkou fotoaparátů v Japonsku je zatím Pentax

Sympatie a prodejní úspěchy jsou dvě různé věci. Přesvědčuje se o tom společnost Ricoh a značka fotoaparátů Pentax, které jsou v Japonsku nejoblíbenější. Nejde však o oblíbenost v obchodech, ale o sympatie. Říká tak poslední průzkum prováděný v Japonsku. Běží už několik dní a ještě bude možné hlasovat více než týden, což stále může trochu zahýbat pořadím. Prozatímním vítězem je společnost Ricoh/Pentax, která zde nasbírala 24,7% podíl. Na druhém místě je Nikon s 19,7 %, třetí je pak Canon se 13,4 %. Čtvrtá příčka patří společnosti Sony s 13,3 %, takže s Canonem jsou hodně vyrovnaní.

Páté místo zatím putuje na adresu značky Olympus (10,2 %), šestý je Fujifilm (9,7 %) a sedmé místo má pak Panasonic se 4,9 %. Výčet pokračuje společností Sigma s 2,2 %, Leica s 1,4 % a nakonec to uzavírá Hasselblad s 0,3 %. Pokud však jde o prodeje, zde je potřeba říci, že např. u zrcadlovek má dle BCN Ranking Canon 57,4 %, Nikon 39,3 %, takže na Pentax zbývá maximálně do 3,3 %. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se bude situace měnit s tím, jak Canon a Nikon opouští pozice ve třídě zrcadlovek . Bude zrcadlovková technologie dostatečně silným lákadlem, aby příznivci a majitelé zrcadlovek Canon a Nikon v průběhu následujících let přešli na Pentax?