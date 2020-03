Nejvyšší soud v USA rozhodl, že státy mohou legálně "porušovat" copyright

Americké soudy jsou mnohdy jedna velká komedie a poslední případ ohledně porušování autorských práv to opět ukázal. Jde o případ Frederick Allen versus stát Severní Karolina. Allen dostal výhradní práva dokumentovat záchranu vraku lodi Queen Anne’s Revenge, což jeho produkční společnost dělá už několik let. V roce 2013 ale zjistil, že stát používá jeho obrazový materiál z natáčení bez toho, aniž by za to cokoli dostal. Dal to tedy k soudu, přičemž celou událost tedy ukončilo mimosoudní vyrovnání a Allen dostal od státu 15 tisíc USD. Vše vypadalo být v pořádku, jenže Severní Karolina používala Allenovy materiály dál a opět bez svolení. Stát celou situaci vyřešil tak, že jednoduše přijal nový zákon (tzv. Blackbeard’s Law), kde řekl, že všechny materiály zobrazující zmíněnou loď spadají do veřejné domény (public domain).

Tím v podstatě řekl, že Allen nemá autorská práva na své vlastní fotografie. V důsledku toho si Severní Karolina sama legalizovala použití všech jeho materiálů. Allen to tedy dal k soudu, jenže neuspěl. Dle rozsudku totiž jednotlivec nemůže žalovat stát, protože ten má státní svrchovanou imunitu. I když Kongres může imunitu zrušit, soud rozhodl, že v případě porušování copyrightu něco takového nemůže udělat, a rozhodnutí se zakládalo také na precedentním rozsudku v kauze s Florida Prepaid. Jinak řečeno, Kongres nemůže státům "kecat" do toho, jak si mohou či nemohou upravovat autorské zákony.

Ceny souvisejících / podobných produktů: