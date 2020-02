Nikon D6 přichází s 20MPx čipem a ISO 3.280.000

Dlouho očekávaná nová vlajková loď Nikonu ve třídě full frame zrcadlovek je zde. Nese název Nikon D6 a dostala 20,8 MPx full frame snímač s rozměry 35,9x23,9 mm, jehož celkové rozlišení činí 21,33 MPx. Rozlišení fotografií činí 5568x3712 pixelů a můžete vedle JPEGu (a to až ve dvou různých kvalitách najednou) ukládat i do 12bitových nebo 14bitových RAWů. Zpracování obrazu má na starosti výkonný procesor EXPEED 6.





Samozřejmostí jsou typické expoziční režimy jako automatika, priorita clony, času i plný manuál. Časy mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund, v manuálním režimu pak až 15 minut. Synchronizační čas blesku pak činí 1/250 sekundy, podporovány jsou pochopitelně externí blesky. Citlivosti mají rozsah od ISO 100 do ISO 102400, v režimu rozšíření je to ISO 50 až dokonce ISO 3280000 (tedy o 5 EV nahoru). K dispozici je bracketing expozice, blesku, vyvážení bílé a ADL (Active D-Lighting). Korekce expozice pak nabídne +/-5 EV.

K zaostřování je použit modul MultiCAM 37K se 105 křížovými body (15 z nich podporuje i F8), přičemž centrální nabídne citlivost už od -4,5 EV, ostatní pak od -4 EV. Sekvenční snímání může dosáhnout maximálně rychlost 14 fps s objektivy E (s elektromagneticky řízenou clonou), s dalšími pak do 10,5 fps.

Pokud jde o video, maximem je UHD 4K při rozlišení 3840x2160 pixelů s 30p. Ve Full HD (1920x1080 pixelů) lze dosáhnout i 60p. Záznam je možný do MOV i MP4, využit je tradiční kodek MPEG-4/H.264 AVC a přibyla možnost focus peakingu u videa. Interní mikrofon podporuje stereo, k dispozici je i jack pro externí mikrofon a další pro sluchátka. Máme tu i podporu time-lapse a time-code.

Fotografie je možné ukládat na dvojici karet CFexpress nebo XQD. Hledáček nabídne 100% pokrytí a 0,72x zvětšení obrazu. Zadní displej má 3,2” úhlopříčku a vysoké rozlišení 2,359 milionu bodů (1024x768 RGB bodů). Ten je dotykový. Nikon D6 má moderní USB-C port, dále tu najdeme i HDMI typu C, je zde i 10pinový terminál pro dálkové ovládání a síťový konektor RJ-45 s podporou gigabitového Ethernetu (1000 Mbps), který má být v praxi asi o 15 % rychlejší než u Nikonu D5. K dispozici je i Wi-Fi (802.11 b/g/n) a Bluetooth 4.2 LE.

Podporovány jsou polohové služby GPS, Glonass a QZSS. Napájení zajišťuje Li-Ion akumulátor EN-EL18c. Rozměry těla z hořčíkových slitin činí 160x163x92 mm, hmotnost je 1270 gramů, resp. 1450 gramů s baterií a kartou. Cena byla stanovena na $6500 (174.990 Kč s DPH).

