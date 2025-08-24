Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Nikon

Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy

24.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
Nikon je další velmi úspěšnou firmou na letošních cenách EISA Awards 2025. Spolu se Sony má druhou příčku s celkem 5 oceněními. Nikon si odnáší dvě ceny pro nejlepší fotoaparáty, tři pak pro objektivy.
Reklama
Nikon získal letos 5 ocenění EISA Awards 2025, což ho řadí na dělenou druhou příčku spolu se Sony. V jeho případě tu máme 2 ceny pro fotoaparáty a 3 pro objektivy. Nejlepším cenově výhodným fotoaparátem se stal Nikon Z5 II. Poskytuje dobrou kvalitu obrazu, jednoduché ovládání a atraktivní cenu. Má 24MPx snímač CMOS, velký dynamický rozsah a 14fps snímání v RAWu, resp. 30 fps v JPEGu. Autofokus zvládá rozpoznávání 9 různých druhů objektů, zvládá 4K 30p video, případně 4K 60p s cropem. Najdeme tu jasný elektronický hledáček, polohovatelný dotykový displej a dvojici slotů pro SDXC UHS-II.
 
Nikon Z50 II
 
Titul nejlepšího APS-C fotoaparátu si odnáší Nikon Z50 II. Je zde 20,9MPx snímač a rychlý procesor EXPEED 7, který známe i z vrcholného modelu Z9. Pokročilý AF systém má 3D sledování a rozpoznává spoustu typů objektivů. Nabídne sekvenční snímání s 30 fps, video umí až do 4K 60p včetně N-Log a je zde i režim Product Preview. LCD je nyní polohovatelné. Tlačítko Picture Control nabídne 31 barevných presetů pro fotky i video. Fotoaparát je kompaktní a lehký, nabídne také snadné sdílení na Nikon Imaging Cloud.
 
Nikkor Z 50mm f/1.4
 
Nejlepším cenově výhodným objektivem je letos Nikkor Z 50mm f/1.4. Jde o full-frame objektiv pro portréty, pouliční fotografii, dá se ale použít i pro krajinky a detaily. Má vysokou světelnost (to se hodí pro zmražení pohybu a ve špatném světle) a atraktivní bokeh. Oceňována je vysoká obrazová kvalita pro fotky i video, vysoká ostrost, minimální zkreslení a aberace včetně nízké vinětace. Je odolný nepříznivému počasí a má také dobrou cenu.
 
Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ
 
Titulem nejlepšího objektivu pro foto/video je letos Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ. Tento objektiv je primárně zaměřen na video. Má elektronické ovládání zoomu, který je interní. Zoom i ostření se dá ovládat pomocí externích ovladačů díky zoubkování na prstencích. Programovatelný prstenec může sloužit k ovládání clony. Světelnost je konstantních F4, objektiv má parfokální konstrukci a minimalizovaný focus breathing. Chváleny jsou i optické výkony.
 
Nikkor Z 35mm f/1.2 S
 
Nakonec je tu nejlepší širokoúhlý objektiv. Tento titul putuje k objektivu Nikkor Z 35mm f/1.2 S, což sice zas až tak širokoúhlý objektiv není, ale budiž. Má neobvykle dobrou světelnost, a přesto minimum optických kompromisů. Oceňována je excelentní ostrost až do rohů, a to i při F1,2. Má krásný bokeh, díky čemuž je vhodný pro portrétní fotografii a svatby. Dobře zvládne i video díky rychlému a tichému autofokusu, děkovat také může absenci focus breathingu.
 
Zdroj: eisa.eu

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Dnes, Milan Šurkala
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Včera, Milan Šurkala
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
22.8.2025, Milan Šurkala2
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Ceny EISA Awards 2025 pro Panasonic, OM System a Sigmu
Dnes, Milan Šurkala
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Ricoh GR IV přichází s 26MPx APS-C snímačem CMOS BSI
Včera, Milan Šurkala5
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Dvě ceny EISA Awards 2025 si odnáší Fujifilm a Tamron
Včera, Milan Šurkala
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
Canon vyhrál 5+1 ocenění EISA 2025 ve fotografické oblasti
22.8.2025, Milan Šurkala2
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
Sigma oznamuje širokoúhlý objektiv 12mm F1.4 DC Contemporary
22.8.2025, Milan Šurkala
Google Pixel 10 Pro má 1/1,3" snímač a až 1TB úložiště
Google Pixel 10 Pro má 1/1,3" snímač a až 1TB úložiště
21.8.2025, Milan Šurkala
Google Pixel 10 má trojici fotoaparátů, v čele s 1/2" modulem
Google Pixel 10 má trojici fotoaparátů, v čele s 1/2" modulem
21.8.2025, Milan Šurkala