Nikon dostal 5 ocenění EISA Awards 2025, a to pro fotoaparáty i objektivy
24.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Nikon je další velmi úspěšnou firmou na letošních cenách EISA Awards 2025. Spolu se Sony má druhou příčku s celkem 5 oceněními. Nikon si odnáší dvě ceny pro nejlepší fotoaparáty, tři pak pro objektivy.
Nikon získal letos 5 ocenění EISA Awards 2025, což ho řadí na dělenou druhou příčku spolu se Sony. V jeho případě tu máme 2 ceny pro fotoaparáty a 3 pro objektivy. Nejlepším cenově výhodným fotoaparátem se stal Nikon Z5 II. Poskytuje dobrou kvalitu obrazu, jednoduché ovládání a atraktivní cenu. Má 24MPx snímač CMOS, velký dynamický rozsah a 14fps snímání v RAWu, resp. 30 fps v JPEGu. Autofokus zvládá rozpoznávání 9 různých druhů objektů, zvládá 4K 30p video, případně 4K 60p s cropem. Najdeme tu jasný elektronický hledáček, polohovatelný dotykový displej a dvojici slotů pro SDXC UHS-II.
Titul nejlepšího APS-C fotoaparátu si odnáší Nikon Z50 II. Je zde 20,9MPx snímač a rychlý procesor EXPEED 7, který známe i z vrcholného modelu Z9. Pokročilý AF systém má 3D sledování a rozpoznává spoustu typů objektivů. Nabídne sekvenční snímání s 30 fps, video umí až do 4K 60p včetně N-Log a je zde i režim Product Preview. LCD je nyní polohovatelné. Tlačítko Picture Control nabídne 31 barevných presetů pro fotky i video. Fotoaparát je kompaktní a lehký, nabídne také snadné sdílení na Nikon Imaging Cloud.
Nejlepším cenově výhodným objektivem je letos Nikkor Z 50mm f/1.4. Jde o full-frame objektiv pro portréty, pouliční fotografii, dá se ale použít i pro krajinky a detaily. Má vysokou světelnost (to se hodí pro zmražení pohybu a ve špatném světle) a atraktivní bokeh. Oceňována je vysoká obrazová kvalita pro fotky i video, vysoká ostrost, minimální zkreslení a aberace včetně nízké vinětace. Je odolný nepříznivému počasí a má také dobrou cenu.
Titulem nejlepšího objektivu pro foto/video je letos Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ. Tento objektiv je primárně zaměřen na video. Má elektronické ovládání zoomu, který je interní. Zoom i ostření se dá ovládat pomocí externích ovladačů díky zoubkování na prstencích. Programovatelný prstenec může sloužit k ovládání clony. Světelnost je konstantních F4, objektiv má parfokální konstrukci a minimalizovaný focus breathing. Chváleny jsou i optické výkony.
Nakonec je tu nejlepší širokoúhlý objektiv. Tento titul putuje k objektivu Nikkor Z 35mm f/1.2 S, což sice zas až tak širokoúhlý objektiv není, ale budiž. Má neobvykle dobrou světelnost, a přesto minimum optických kompromisů. Oceňována je excelentní ostrost až do rohů, a to i při F1,2. Má krásný bokeh, díky čemuž je vhodný pro portrétní fotografii a svatby. Dobře zvládne i video díky rychlému a tichému autofokusu, děkovat také může absenci focus breathingu.
Zdroj: eisa.eu