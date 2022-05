Nikon: fotodivize v zisku, pokračuje čipová krize i konec dalších DSLR objektivů

S Nikonem to v předchozích letech nevypadalo moc dobře, nicméně firmě se poslední dobou docela daří. Vydala finanční výsledky za poslední fiskální rok (duben 2021 - březen 2022) a při příjmech 539,6 mld. jenů měla provozní zisk 49,9 mld. jenů. Firma je tedy v plusu. Nás ale bude zajímat, co se děje s fotografickou divizí. Ta kdysi tvořila polovinu firmy, nyní už je dokonce o trochu méně než třetinou (33,0 %). Její příjmy činily 178,2 mld. jenů a provozní zisk činil 19,0 mld. jenů. Obě čísla jsou nižší, než se čekalo, rozdíly ale nejsou příliš dramatické, a především, divize je v zisku.



Za trochu nižšími čísly vězí vleklá čipová krize a nedostatek součástek pro výrobu, který se dotkl zejména DSLR. Nadále se pozitivně projevil přesun zájmu k dražším modelům. Celý trh se ale zmenšuje a z loňských 5,52 mil. kusů ILC se snížil na 5,12 mil. kusů, přičemž pro Nikon samotný to znamenalo pokles z 840 na 700 tisíc kusů. Má tak cca 13,7% podíl na trhu. Prodeje objektivů nicméně stoupaly, pro celý trh to bylo z 9,11 na 9,39 milionu kusů, nicméně i zde Nikon zaznamenal pokles (z 1,35 na 1,27 mil. kusů). U kompaktů se poklesu nelze divit, tak trh spadl z 3,43 na 2,72 mil. kusů, v případě Nikonu to bylo z 260 na pouhých 190 tisíc kusů. V kompaktech tak má pouhý 7% podíl. To je dáno i tím, že dnes už prodeje táhnou profi kompakty a ty Nikon nemá v nabídce.

Co se týče výhledu, předpokládá se udržení velikosti trhu s ILC i podílu Nikonu, nepříliš velké změny se čekají také u objektivů. Nikon však očekává, že se trh s kompakty sníží už jen na 2,2 mil. kusů a pro sebe čeká pád na polovinu, pouhých 100 tisíc kusů. Nikon se tak hodlá soustředit dále na mainstreamová a high-endová CSC. Hovoří se také o dalším útlumu DSLR. Ostatně v posledních dnech se objevily informace, že byla ukončena výroba objektivů AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G, 16-35mm f/4G, 17-35mm f/2.8D, 70-200mm f/4G, 300mm f/4D, 105mm f/2.8G a PC-E 24mm TS f/3.5.