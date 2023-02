Nikon je v zisku, drží ho především fotografická divize

Nikon zveřejnil své finanční výsledky a fotografové patrně budou mít radost. Z výrobce, který svými finančními ztrátami napovídal, že tu možná v budoucnu nebude, se stal výrobce, který už zdaleka není tak závislý na fotoaparátech jako v minulosti, přesto to jsou právě fotoaparáty, které tvoří největší kladnou položku. Za první tři čtvrtletí fiskálního roku 2023 tak Nikon vykázal příjmy ve výši 456 mld. jenů a dosáhl provozního zisku 50,6 mld. jenů, o značnou část se pak postarala právě fotografická divize. Ta dosáhla příjmů 184,4 mld. jenů, což je proti minulému roku nárůst o 35,6 %. To opravdu není malý nárůst, ale velmi pěkné číslo. Fotografická divize nyní netvoří polovinu Nikonu, ale zhruba 40 % firmy. Důležité je ale především to, že divize přinesla Nikonu 41,2 mld. jenů v provozním zisku (loni jen 18,8 mld). Její provozní marže je tak 22,3 %. Nesmíme však zapomínat na to, že provozní zisk není čistý, a tam jsou výsledky pochopitelně o něco nižší (z provozního zisku celého Nikonu 50,6 mld. jsme na čistých 39,4).

A jak jsou na tom jednotlivé kategorie fotografické techniky? Jako obvykle se zde ukazuje, že firmu táhne především high-end (jak u fotoaparátů, tak i objektivů). Vidět to jde na tom, že výrazně klesly počty kompaktů (ze 170 na 100 tisíc), o něco dokonce klesly i objektivy (z 1020 na 930 tisíc) a prodeje fotoaparátů stouply jen mírně (z 550 na 580 tisíc), příjmy divize ale rostly o již zmíněných 35,6 %.

Vidíme také to, že Nikon upravuje předpovědi pro fiskální rok 2023 (končí 31. březnem 2023). Nyní odhaduje, že celý trh s fotoaparáty s výměnnými objektivy vzroste až na 5,8 mil. fotoaparátů (loni to bylo 5,12 mil.), nicméně pro sebe předpovídá stagnaci na 700 tisících kusech. U objektivů nadále předpokládá růst trhu z 9,39 na 9,8 mil. kusů, snižuje však svůj odhad na 1,15 mil. (loni prodal 1,27 mil. kusů). U kompaktů si nadále myslí, že spadnou z 2,72 na cca 2,0 mil. kusů a pro sebe to nadále vidí na pád ze 190 na 100 tisíc kompaktů.