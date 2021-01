Nikon končí s mezinárodní zárukou pro objektivy a příslušenství

Nikon dlouho nabízel mezinárodní záruku pro mnohé své produkty. To však už nebude pravdou pro objektivy (Nikon Z, Z i adaptéry) a další příslušenství, jako jsou např. blesky. To však neznamená, že by záruka padla nebo nebyla, jen půjde nyní o regionální záruku, tedy takovou, která se může v jednotlivých zemích lišit. Nikon své rozhodnutí odůvodňuje rozdílem v místních zákonech a normách, kdy je těžké zachovat jednu záruku tak, aby platila po celém světě a všude odpovídala požadavkům na konkrétní legislativu.

Od ledna 2021 se tak začne přecházet z mezinárodních záruk na regionální. Nicméně u všech produktů zakoupených ještě s mezinárodní zárukou zůstane platná po celou dobu záruky bez ohledu na datum zakoupení. V případě těch regionálních je nutno počítat s tím, že pokud má člověk v zemi nákupu sice záruku, ale oprava bude provedena v oblasti, kde záruka tento zákrok nekryje, uživatel ji bude muset i při platné záruce v své domovské zemi či oblasti uhradit. Nikon navíc upozorňuje, že by uživatelé neměli zapomínat na fakt, že ne každý produkt musí být podporován ve všech zemích a nemusí být tedy možné ho opravit v jiné zemi.

