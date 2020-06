Nikon míří k soudu za porušení patentů ve svých ultrazoomech

Nikon, která měla porušit tři patenty společnosti Digimedia Tech, LLC. Tím prvním je patent číslo 6,914,635 (Microminiature Zoom System for Digital Camera), který se týká zoomu, autofokusu a dalších součástí v digitálních kompaktech. Konkrétně má jít o jakýsi micro-elektromechanický systém s minimálně dvěma polohami, kam se může hnout, na základě čehož lze měnit zoom, ostření nebo stabilizovat obraz. Jedním z příkladů, kde mělo dojít k porušení patentu, byl Coolpix A1000.

Dále jsou tu patenty s čísly 6,545,706 a 7,715,476 (System, Method and Article of Manufacture for Tracking a Head of a Camera-Generated Image of a Person). Oba se věnují způsobu identifikace tváře v obraze. Vtip je v tom, že pro detekci tváře lze použít více algoritmů, kde každý může pracovat dobře (nebo selhávat) při různých příležitostech, přičemž patentováno je to, že se použijí minimálně dva algoritmy najednou a výsledek se rozhodne na základě dílčích výsledků jednotlivých algoritmů. Z vlastní programátorské zkušenosti při vývoji systémů detekce pohledu mohu potvrdit, že jde o docela účinnou techniku, jak zvýšit spolehlivost detekce tváří. V tomto případě byl patent porušen např. i ultrazoomu Coolpix P900.



