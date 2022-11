Nikon může slavit, jeho fotografická divize vzkvétá, daří se hlavně high-endu

Nikonu se před několika lety moc nedařilo a jeho fotografická divize, která tvořila obrovskou část firmy, byla ztrátová. To je ale už minulost. Fotografická divize sice stále tvoří velkou část firmy (cca 40 %), ale společnost už na ní není tolik závislá. Na druhou stranu její velikost je nyní výhodou, protože jde o jasně nejziskovější část Nikonu. Za první polovinu fiskálního roku 2022/3 (ten končí 31. března 2023) fotodivize vykázala příjmy 114,5 mld. japonských jenů, což je meziročně o 28,4 % více. Velmi pěkný je ale provozní zisk ve výši 22,2 mld. jenů. Proti minulému roku je to nárůst o více než 3/4 a její provozní marže divize tak dělá 19,4 %. Ještě poznamenejme, že celý Nikon měl zisk 24,4 mld. jenů.



Pojďme trochu více k fotoaparátům. Nikon za studované období (duben-září 2022) prodal 370 tisíc fotoaparátů s výměnnými objektivy (pokles o 20 tisíc) a 610 tisíc objektivů pro ně (-50 tisíc). Největší propad měly logicky kompakty, kde se šlo téměř na polovinu ze 130 na pouhých 70 tisíc kusů. Poklesy počtu kusů pramení zejména v low-endu, přičemž naopak high-end významně vyrostl. I proto přes pokles prodejů divize znatelně rostla. O high-end je stále větší zájem, za což může i znatelně větší rozvoj funkcí pro profesionální video, čímž se rozšiřuje cílová skupina z řad kameramanů a vloggerů.

Situace je tak dobrá, že Nikon dokonce zvyšuje své předpovědi pro tento fiskální rok. Důvodů je několik. Jedním z nich je to, že čipová krize polevuje, takže bude možné vyrábět více a lépe uspokojovat poptávku, která je vyšší, než co je firma schopna vyrábět. Samotné předpoklady nicméně nemění počty kusů, ale jejich hodnotu. Jinak řečeno, firma patrně věří, že se jí s větším počtem čipů podaří zvýšit produkci high-endových variant.

Hovoří se o tom, že by celý trh s ILC neměl klesat, ale naopak růst z 5,12 na 5,4 mil. kusů, Nikon si věří na 700 tisíc. U objektivů se předpokládal jen velmi malý růst, resp. spíše stagnace, nově to ale vypadá na nárůst z 9,39 na 9,8 mil. objektivů. Nikon si však nadále myslí, že pro něj to bude pokles z 1,27 na 1,25 mil. kusů. Trochu jiná situace panuje u kompaktů, kde se nyní předpokládá ještě o něco větší pád z 2,72 na 2,0 mil. kompaktních fotoaparátů. Nikon to u sebe vidí na pokles ze 190 na 100 tisíc kusů.