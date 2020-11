Nikon propustí 20 % zaměstnanců, výrobu částečně přestěhuje do Thajska

Nikonu nebyly moc povzbudivé. Společnost je ve ztrátě a neměla jedinou ziskovou divizi. Ta fotografická na tom byla zejména kvůli restrukturalizaci dost špatně, ale i bez ní byla ztráta dosti vysoká. Aby se situace zlepšila, chce Nikon přistoupit k dalším opatřením. Ta zveřejnil server Nikkei a mělo by jít o propuštění zhruba 20 % zaměstnanců (tedy cca 2000 osob) z Japonska do března roku 2022. Nikon chce zachovat domácí japonské zaměstnance a propouštění by se tak mělo týkat především těch zahraničních. Těch bude mít společnost zhruba 60 % proti stavu z roku 2017. Poslední zveřejněné finanční výsledky nebyly moc povzbudivé. Společnost je ve ztrátě a neměla jedinou ziskovou divizi. Ta fotografická na tom byla zejména kvůli restrukturalizaci dost špatně, ale i bez ní byla ztráta dosti vysoká. Aby se situace zlepšila, chce Nikon přistoupit k dalším opatřením. Ta zveřejnil server Nikkei a mělo by jít o propuštění zhruba 20 % zaměstnanců (tedy cca 2000 osob) z Japonska do března roku 2022. Nikon chce zachovat domácí japonské zaměstnance a propouštění by se tak mělo týkat především těch zahraničních. Těch bude mít společnost zhruba 60 % proti stavu z roku 2017.

Vzhledem k mnohem nižším prodejům je potřeba i mnohem nižší výroba fotoaparátů a mnoho zaměstnanců je tak nadbytečných. Současně s tím se přesune výroba fotoaparátů z japonské provincie Miyagi do Thajska. V Japonsku zůstane výroba lidarových senzorů a inspekčního příslušenství pro fotoaparáty. Cílem je snížit provozní náklady společnosti o 80 mld. jenů. Abychom to uvedli do kontextu, za posledního půl roku měl Nikon příjmy ve výši 175,6 mld. jenů a provozní ztrátu 46,6 mld. jenů.

