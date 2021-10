Nikon si patentoval dva zoomovací objektivy s konstantní světelností F1,2

Občas se objeví zajímavé informace a to, že si Nikon nechal patentovat dva objektivy se světelností F1,2, rozhodně stojí za povšimnutí. Pozoruhodné je ale především to, že má jít o zoomovací objektivy. V prvním případě jde o Z 35-50mm F1.2, který má přesný ohniskový rozsah 35,0 až 51,6 mm (1,47× optický zoom) a světelnost F1,23. Jeho úhel záběru činí 72,14° až 46,7° a rozhodně by nešlo o drobka. Rozměry činí 210,04 až 168,19 mm dle zoomu.

Druhým objektivem je Z 50-70mm F1.2. Reálné ohniskové vzdálenosti jsou 51,6 až 70 mm (1,36× optický zoom) a světelnost je opět F1,23. Úhel záběru má činit 48,78° až 34,53° a délka pak 210,03 až 169,53 mm. Zdroj bohužel nezveřejňuje odkaz na patent a ani jeho číslo, takže se mi ho bohužel nepovedlo dohledat na stránkách s japonskými patenty. Bral bych ho tedy raději trochu více s rezervou. Nicméně i při jeho pravosti můžeme docela pochybovat, že se někdy takové objektivy objeví.

Ceny souvisejících / podobných produktů: