Nikon údajně chystá retro model Zfc s APS-C čipem na 28. června

Nikon má už dlouho jediné APS-C tělo ve třídě svých CSC fotoaparátů. V posledních měsících se stupňují zvěsti o tom, že ho doplní nějaká novinka. Co to ale bude, to stále není jasné. Před více než rokem se spekulovalo zejména o high-endové Z70, poslední měsíce je to spíše low-endová Z30 a nyní to vypadá, že se představí model nazvaný Zfc (ZFC, Z-Fc nebo nějak podobně). Tak, jak byl

má už dlouho jediné APS-C tělo ve třídě svých CSC fotoaparátů. V posledních měsících se stupňují zvěsti o tom, že ho doplní nějaká novinka. Co to ale bude, to stále není jasné. Před více než rokem se spekulovalo zejména o high-endové Z70, poslední měsíce je to spíše low-endová Z30 a nyní to vypadá, že se představí model nazvaný(ZFC, Z-Fc nebo nějak podobně). Tak, jak byl Nikon Df retro zrcadlovkou, měla by být novinka také fotoaparátem s retro vzhledem ve stylu starých fotoaparátů Nikon FM. Tělo má být tenké, počítá se s mnoha mechanickými otočnými ovladači, ale také by tu měl být i moderní otočný displej.

Spekulace a úniky hovoří o tom, že technicky by mělo jít o převlečený Nikon Z50 , oba modely mají mít podobné technické specifikace. Tělo má být k dispozici ve třech barvách, černé, stříbrné a hnědé (patrně kožené gripy). Pokud jde o objektivy, hovoří se o nových APS-C objektivech, které by mohly nést přídomek SE a šlo by o 28mm F2.8 a/nebo o 35mm F1.8.

Je ale také možné, že půjde o stávající objektivy a především v případě 28mm verze bych osobně předpokládal, že o nepůjde o žádný speciální APS-C model, ale o full frame objektiv , který už byl před dvěma týdny oznámen a nabídne velmi kompaktní rozměry. Už tato full frame verze je dost kompaktní a nevidím moc důvodů, aby musel Nikon přicházet s ještě menší APS-C variantou (u 35/1,8 by to dávalo trochu více smyslu, tam je full frame varianta přeci jen trochu objemnější). Tyto objektivy by neměly mít retro design. Set s objektivem má údajně vyjít na 999 USD a představení se dle úniků plánuje na 28. června. Koluje i další datum, 31. června, ale to může být také zahájení dodávek. Tak uvidíme, co se z toho nakonec vyklube.

Ceny souvisejících / podobných produktů: