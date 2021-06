Nikon uvádí makro objektiv Nikkor Z MC 50mm f/2.8

Nikon nedávno řekl, že během letošního fiskálního roku chce představit 12 nových objektivů. Máme tu už červen a teprve nyní se představují první dva kousky. Oba jsou makro objektivy a my si nyní představíme první z nich. Jde o Nikkor Z MC 50mm f/2.8. Je to kompaktní 50mm objektiv vhodný pro běžné focení i snímky makra. Podporuje totiž zaostřování od 16 cm, což umožňuje dosažení zvětšení 1:1. Využívá se krokový motorek STM a objektiv při zaostřování vyjíždí (současně ukazuje dosažené zvětšení). Potěší to, že je navzdory výsuvné části odolný vůči prachu a vlhkosti.



Při 50mm ohniskové vzdálenosti dává úhel záběru 47° na full frame tělech a 31°30' na APS-C. Rozsah clon je od F2,8 do F22, nicméně pokud ostříte na minimum (16 cm), rozsah se posune na F5,6 až F32. Clona je irisová a má 9 lamel. Je zde i omezovač zaostřovacího rozsahu, aby objektiv nezdržoval a nezkoušel zaostřovat na minimum, pokud fotograf ví, že to nebude potřebovat. Optická soustava se skládá z 10 členů v 7 skupinách, v tomto najdeme i ED člen, jeden asférický element a přední člen má fluorovou povrchovou vrstvu lépe odpuzující nečistoty a vodu.

Objektiv má kompaktní stavbu, 74,5 mm v průměru a 66 mm na délku. Využívá filtry se 46mm průměrem a jeho hmotnost činí 260 gramů. Máme zde programovatelný prstenec, který může ovládat různé funkce (např. clonu nebo korekci expozice). Na trhu se objeví koncem června za cenu 18490 Kč s DPH.

