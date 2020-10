Nikon uvedl full frame CSC Z6 II a Z7 II: vylepšují přesně to, co měly

Nikon zkouší své štěstí na trhu s full frame CSC fotoaparáty, kam před dvěma lety uvedla

Společnostzkouší své štěstí na trhu s full frame CSC fotoaparáty, kam před dvěma lety uvedla Z6 a Z7 . Šlo o velmi slušné fotoaparáty, ale přeci jen měly několik docela důležitých chyb. Po dlouhé době fotoaparátů s natáčením 4K videa při 30p by bylo vhodnější, kdyby se přišlo už s 60p. Tak se tehdy nestalo, nicméně tuto chybu Nikon napravuje a i díky dvojici procesorů EXPEED 6 nyní obě novinky umí i 4K při 60p. Také se zvýšilo sekvenční snímání z 12 na 14 fps u Z6 II (10 fps ve 14bitových RAWech) a z 9 na 10 fps u Z7 II (9 fps ve 14bitových RAWech). Dalším argumentem proti Nikonům byla přítomnost slotu pro paměťové karty XQD, které nejsou k dispozici ve vysokých kapacitách a i s těmi malými jsou opravdu velmi drahé. To se nyní mění a obě novinky konečně přichází se dvěma paměťovými sloty, kde je jeden ve formě slotu pro SDXC (podporováno je UHS-II), ten druhý podporuje XQD/CFexpress.

Nikon Z6 II má nadále full frame CMOS snímač s rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišením 25,28 MPx (efektivně 24,5 MPx). Z7 II je cílen na vysoké rozlišení, takže to činí 46,89 MPx (efektivně 45,7 MPx). V obou případech je možné ukládat data do RAWu ve 12 i 14 bitech, a to bez komprese i s kompresí, a to jak bezeztrátovou, tak i ztrátovou. Buffer stačí na 124 RAWů, resp. na 77 snímků. Oba čipy podporují fázové zaostřování. To je lepší u Z6 II, kde zvládá citlivost od -4,5 EV (ve speciálním režimu až -6 EV). U Z7 II je to o něco horší s -3 EV, resp. -4 EV. V obou případech je tu mechanická 5osá stabilizace senzoru.

Expoziční časy mohou být od 1/8000 do 30 sekund, v manuálním režimu pak až do 15 minut. Nechybí ani bulb a time režimy. Citlivosti je možné nastavit od ISO 100 do ISO 51200, v režimu rozšíření do ISO 204800 u Z6 II. Z7 II má tyto hodnoty nižší od ISO 64 do ISO 25600, v režimu rozšíření pak maximálně ISO 102400. Videosekvence je možné natáčet v UHD 4K rozlišení 3840×2160 pixelů maximálně při 60p, Full HD (1920×1080 pixelů) pak zvládá až při 120p. Využít je možné záznam do MOV nebo MP4, přičemž se využívá kodek H.264/MPEG-4 AVC. Možné je natáčet HDR (HLG) i N-Log video, formát RAW video je k dispozici za příplatek.

Elektronický hledáček OLED má 0,5" úhlopříčku a rozlišení 3,69 milionů bodů (1280×960 RGB pixelů) s 0,8× zvětšením. Zadní displej s 3,2" úhlopříčkou nabídne rozlišení 2,1 milionu bodů. Je dotykový a polohovatelný. Najdete zde port USB-C a HDMI typu C. Nechybí ani 3,5mm jacky pro externí mikrofon a sluchátka. Samozřejmostí je i Wi-Fi a Bluetooth. Nabíjení zajišťuje Li-Ion akumulátor EN-EL15c, zakoupit je možné i bateriový grip MB-N11. Rozměry obou přístrojů činí 134×100,5×69,5 mm, váží 615 gramů bez příslušenství a 705 gramů s ním.

Z6 II bude v prodeji od 5. listopadu za 56.990 Kč s DPH za tělo, resp. 73.990 Kč v setu s objektivem 24-70mm F4. V období do 10.1.2021 ale běží prodejní akce a tělo je za pouhých 49.990 Kč, resp. set za 66.990 Kč. Z7 II přijde do obchodů 10. prosince a základní cena bude činit 84.990 Kč (v akci za 77.990 Kč). Set s objektivem 24-70mm F4 vyjde na 101.990 Kč (v akci 94.990 Kč).

