Nikon uvedl NX Studio, bezplatný software pro editaci fotek i videa z Nikonů

Nikon měl několik aplikací pro prohlížení a práci s fotografiemi, ViewNX-i a Capture NX-D. Jejich funkce jsou nyní sloučeny do nové aplikace NX Studio, která je bezplatnou pro majitele fotoaparátů Nikon. Dovoluje prohlížení i editaci JPEGů, RAWů a poradí si i s video soubory. Zapracovalo se na designu, který by měl být jednodušší a srozumitelnější. Workflow je rozdělena do tří oblastí, a to import, prohlížení a editace.



Aplikace dovoluje úpravy globální i lokální ve vybrané oblasti, nechybí ani retušovací štětec. Nikon také slibuje rychlejší odezvy než u předchozích aplikací. Fotografie mohou být uploadovány na Nikon Image Space nebo YouTube v případě videa. Aplikaci si můžete stáhnout pro Windows i macOS na stránkách Nikonu

Zdroj: TZ Nikon

