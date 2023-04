Nikon uvedl powerzoom Nikkor Z DX 12-28mm F3.5-5.6 PZ

Společnost Nikon rozšiřuje i systém svých APS-C CSC fotoaparátů. Tentokrát je to nový objektiv pro ně. Jmenuje se Nikkor Z DX 12-28mm F3.5-5.6 PZ a název nám už napovídá, že má ohniskový rozsah od 12 do 28 mm, což odpovídá 2,3× optickému zoomu. Po přepočtu na 35mm kinofilm je to 18 až 42 mm a jde tedy o výrazně širokoúhlý objektiv začínající na 99° úhlu záběru a končícím na 53°. Vhodný je tak zejména pro vloggery, kterým přijde takový široký úhel záběru vhod. Máme tu powerzoom, tedy elektronické ovládání zoomu. Z minima na maximum můžete přezoomovat za polovinu sekundy nebo i dlouhých 36 sekund. K dispozici je celkem 11 volitelných nastavení rychlosti. Novinka má tradiční světelnost F3,5-5,6, zaclonit pak lze na F16 až F25 podle zoomu (irisová clona má 7 lamel).

Optická konstrukce má 12 členů v 11 skupinách, jeden je z ED skla, jeden je asférický. V celém rozsahu zoomu dokáže zaostřovat od 19 cm a max. dosáhne zvětšení 0,21×. Nechybí systém optické stabilizace se 4,5EV účinkem. Objektiv má poměrně kompaktní konstrukci s průměrem 72 mm a délkou 63,5 mm. Používá filtry se 67mm průměrem a váží 205 gramů (i nízká hmotnost se hodí pro vloggery, umožní montáž na menší gimbaly). Cena byla stanovena na 10.490 Kč s DPH.