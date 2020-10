Nikon varuje, nové firmwary pro Z6 a Z7 mohou rozhodit zaostřování

I když jsou Nikony Z6 a Z7 CSC fotoaparáty a ostří přímo na plochu senzoru, který fotí, mají možnost vyladit zaostřování pro jednotlivé objektivy (AF Fine-Tune). Ani zaostřování na čip nemusí při fázovém AF vždy znamenat perfektně ostrý snímek, což potvrdily i některé naše recenze. Aby v případě, že kombinace těla a objektivu neostří vždy přesně, bylo možné toto upravit, mají tyto Nikony několik desítek pozic pro uložení nastavení.

Jenže nové firmwary verze 3.10 a 3.11 mají s tímto nastavením problém a mohou je nekorektně aplikovat při focení snímků, což může vyústit k tomu, že nebudou perfektně ostré. Nikon nyní pracuje na nápravě. Pokud jste si ještě nový firmware nenahráli, tak to prozatím ani nedělejte a počkejte na opravenou verzi, nicméně nepoužíváte-li danou funkci (což ve většině případů není potřeba), mělo by to být jedno.