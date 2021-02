Nikon vyvíjí 1" 4K HDR snímač, zvládne 1000 fps při více než 18EV DR

Společnost Nikon oznamuje, že pracuje na novém snímači, který má přinést mnoho zajímavých vlastností. Než se ale začnete radovat, že by se váš budoucí fotoaparát mohl dočkat něčeho revolučního, bylo by dobré upozornit, že snímač nezamíří do fotoaparátů, ale spíše půjde o průmyslové nasazení. Jde o čip typu 1" s rozlišením 4K×4K, konkrétně 4224×4224 pixelů. Celkové rozlišení je tak 17,84 MPx. Vyráběn bude 65nm technologií CMOS, přičemž bude mít technologii BSI a vrstvení. Jeho pixely mají 2,7µm velikost.



Snímač má dosahovat snímkovací frekvence až 1000 fps, při které má dosahovat dynamického rozsahu 110 dB (ekvivalent více než 18 EV). Pokud se frekvence sníží na 60 fps, dynamický rozsah stoupne na 134 dB (tedy přes 22 EV). Celý vtip je v tom, že snímač je rozdělen do bloků po ploškách 16×16 pixelů. Celkem je tu 264×264 bloků a každý blok může mít nezávisle řízenou expozici. Pokud je tedy scéna příliš jasná, expozice se stáhne, což do jasů dodá znatelně lepší kresbu a zabrání to přepalům. Naopak ve stínech dojde k silnějšímu exponování, aby zde nebyla jen černá plocha. Každá dvojice bloků má 16 ADC (A/D převodníků), ty tak mají na starosti po 32 pixelech.

