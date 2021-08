Nikon Z9 nejspíš dostane 45MPx CMOS BSI snímač a 120-160fps sekvence

O Nikonu Z9 se mluví čím dál častěji. Vypadá to, že bychom se ho mohli dočkat během následujících 2 měsíců. Současně s tím se objevují specifikace, kterými by měla novinka disponovat. Znovu se mluví o 45MPx CMOS BSI snímači, který bude vrstvený. Rozlišení má činit 8256×5504 pixelů a díky vrstvení má nabídnout extrémně rychlé sekvenční snímání. To by mělo dosahovat 120 fps, některé zdroje hovoří dokonce o 160 fps. Ať tak či onak, platit to má o sníženém rozlišení (nejčastěji se zmiňuje 6 MPx).



Nikon Z7 II

Počítá se zabudovaným polohovým systémem, pravděpodobně GNSS. Nikon Z9 má mít stejný akumulátor jako D6, přijde však i nová varianta akumulátoru EN-EL18, která má umožňovat nabíjení a napájení přes USB-C. Zajímavostí má být závěrka, která bude chránit snímač při vypnutí, a tedy i při výměně objektivu. Pokud jde o autofokus, hovoří se o možnosti ostřit již od -7 EV, vylepšení se dočkalo i 3D sledování. Nikon Z9 má mít dva sloty pro karty CFexpress a inovované menu.

