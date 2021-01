NiSi uvedlo širokoúhlý objektiv 15mm F4.0 pro full frame CSC

V nabídce produktů společnosti NiSi se objevuje nový objektiv 15mm F4.0. K dispozici bude pro APS-C a full frame CSC fotoaparáty s bajonetem Sony E/FE, Canon RF, Nikon Z a Fujifilm X. Nabídne širokoúhlou ohniskovou vzdálenost 15 mm, což znamená úhel záběru 112°, na APS-C tělech je to pak přepočtených 22,5 mm a dle výrobce údajně 78° úhel (to je ale patrně tisková chyba, neboť by to mělo být spíše 88°). Objektiv se skládá z 12 členů uspořádaných do 10 skupin. Je zde jeden asférický člen a dva LD členy.

Světelnost má hodnotu F4 a 10lamelovou irisovou clonu lze nastavit maximálně na F22. Chod kroužku může být aretovaný i hladký a clona má rovné lamely pro co největší vytváření hvězdiček kolem světelných zdrojů. Zaostřování je jen manuální, přičemž lze ostřit od 20 cm a dosáhnout maximálně 0,13× zvětšení. Novinka má 75,6 mm v průměru a 80,5 mm na délku (může se lišit dle bajonetu). Hmotnost je pak 470 gramů a využít lze 72mm filtry. Cena novinky byla stanovena na $579.

