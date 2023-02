Nokia G22: u snadno opravitelného smartphonu vyměníte displej za 20 minut

Právo na opravu je v poslední době velkým tématem a své produkty s ohledem na něj vyvíjí už i společnosti jako Nokia (HMD Global), která představila nový smartphone G22. Ten je na snadnou opravitelnost docela optimalizován, i když ne v největší možné míře. Stále nemá přímo a snadno uživatelsky vyměnitelnou baterii bez potřeby nářadí jako u někdejších telefonů v minulosti, a tak je papírově uváděna jako nevyměnitelná. Adam Ferguson ze společnosti HMD Global přesto při představení telefonu právě na akumulátoru prezentoval snadnou opravitelnost (QuickFix) a vyměnil ho do pěti minut. Jak ale již bylo řečeno, stále byla potřeba speciálního nářadí. Podle něj by ale výměna akumulátoru u jiných telefonů zabrala zhruba 1,5 hodiny. Telefon vykazuje jen základní odolnost IP52 (proti padající vodě a jen částečně proti prachu).

je v poslední době velkým tématem a své produkty s ohledem na něj vyvíjí už i společnosti jako Apple nebo Samsung . Přidává se také(HMD Global), která představila nový smartphone. Ten je na snadnou opravitelnost docela optimalizován, i když ne v největší možné míře. Stále nemá přímo a snadno uživatelsky vyměnitelnou baterii bez potřeby nářadí jako u někdejších telefonů v minulosti, a tak je papírově uváděna jako nevyměnitelná. Adam Ferguson ze společnosti HMD Global přesto při představení telefonu právě na akumulátoru prezentoval snadnou opravitelnost (QuickFix) a vyměnil ho do pěti minut. Jak ale již bylo řečeno, stále byla potřeba speciálního nářadí. Podle něj by ale výměna akumulátoru u jiných telefonů zabrala zhruba 1,5 hodiny. Telefon vykazuje jen základní odolnost IP52 (proti padající vodě a jen částečně proti prachu).

Pokud jde o displej, ten by mělo být možné vyměnit za zhruba 20 minut. Co se týče cen, nový nabíjecí port by měl vyjít na 18,99 britských liber, nový displej pak na 44,99 liber. Pro zajímavost, cena nového telefonu byla stanovena na 149,99 liber. A co vůbec tento nový telefon umí kromě toho, že se snáze opravuje?

Je zde 6,52" displej s poměrem stran 20:9, rozlišením HD (1200×720 pixelů), 90Hz obnovovací frekvencí (to už je docela standard, nicméně takový iPhone 14 to ještě neumí), jasem do 500 nitů a ochranným sklem Gorilla Glass 3. Telefon měří 165×76,2×8,5 mm a váží 195 gramů, tělo je 100% z recyklovaného plastu.



Vzadu najdeme 3 fotoaparáty a Nokia o nich moc nemluví. Ten základní má 50MPx rozlišení s objektivem o světelností F1,8, s 5 členy a AF, další jsou už jen 2MPx moduly. Jeden pro makro, druhý pro hloubku. Vepředu je pak 8MPx selfie kamerka s pevným zaostřením (fix focus), světelností F2,0 a 1,12µm pixely. Najdeme tu např. noční režim i AI pro vylepšení portrétů.

Jde o low-endový telefon, takže je tu procesor Unisoc T606. Na dnešní dobu tak překvapí tím, že má jen 4 jádra (už i low-end má mnohdy 8jádrové procesory) a jsou zde 2 jádra Cortex-A75 a 2 jádra A55, max. frekvence je jen 1,6 GHz. Jsou tu 4 GB RAM (virtuální RAM další 2 GB), vnitřní úložiště má 64 nebo 128 GB a podporovány jsou karty microSDXC do kapacity 2 TB. Akumulátor má kapacitu 5050 mAh a podporuje 20W nabíjení. Nokia hovoří o životnosti na 800 cyklů při zachování 80%+ kapacity. Nokia G22 podporuje Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, některé verze mají NFC, máme tu i 3,5mm jack. Datové připojení je podporováno max. ve 4G. Docela nepříjemným překvapení je to, že je zde Android 12 (a nikoli novější Android 13) a výrobce slibuje jen 2 roky aktualizací operačního systému. Záruka je nicméně 3letá.