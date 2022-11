NONS SL645: instantní fotoaparát s výměnnými objektivy

Instantní fotoaparáty jsou v dnešní době poměrně populární a např. pro Fujifilm jde o kategorii, která mu dlouhou dobu zajišťovala prosperitu v době, kdy to s digitálními fotoaparáty vypadalo nahnutě. Nyní se na platformě Kickstarter objevuje projekt fotoaparátu NONS SL645, který koncept instantních fotoaparátů posouvá ještě o něco dál, podobně jako jeho předchůdci. Má pasivní bajonet Canon EF (bez jakýchkoli elektrických kontaktů) a dovoluje použití objektivů pro něj. Přes adaptér lze využít i objektivy M42, Nikon F, Pentax K a Contax-Yashica.

Jistě vás ale napadne, že by zde měl být problém s vykreslením obrazového pole. Fotoaparát totiž používá instantní film Fujifilm instax mini, který má rozměry 62×46 mm, což je dalece za tím, co dokážou vykreslit full frame objektivy. Vtip je v tom, že fotoaparát obsahuje sám o sobě optickou soustavu se třemi skleněnými členy, která obraz roztáhne na velikost filmu (přepočtená ohnisková vzdálenost bude asi o cca 5 % větší, takže např. 35mm objektiv bude cca 37mm). SL645 by měl trpět na menší vinětaci než předchozí modely SL42 a SL660.



Napájení zajišťuje nabíjecí 2040mAh akumulátor Panasonic typu 18500. Fotoaparát podporuje expoziční časy od 1/250 sekundy do 1 sekundy (po 1EV krocích). Citlivost použitého filmu je ISO 800. Rozměry těla jsou 135×124×92 mm a váží 795 gramů. K fotoaparátu dostanete manuál a USB-A/USB-C kabel.

V prodeji budou také dva objektivy pro bajonet EF. NONS 50mm F1.8 má 6 členů v 5 skupinách, 50mm ohniskovou vzdálenost a rozsah clony F1,8 až F22. Zaostřuje od 45 cm, má 63 mm v průměru a 46 mm na délku. Využívá filtry s 52mm průměrem a váží 203 gramů. NONS 35m F2.4 přináší 35mm ohniskovou vzdálenost, 8 členů v 6 skupinách a rozsah clon od F2,4 do F22. Tento je schopen zaostřit už od 24 cm. Má 62 mm v průměru a 57 mm na délku, využívá 52mm filtry a váží 255 gramů.

Fotoaparát vyjde v rámci kampaně na 3379 HK$ (10 tisíc Kč), 50mm objektiv vyjde na 399 HK$ (1200 Kč), 35mm varianta pak na 699 HK$ (2100 Kč). Adaptéry jsou pak za 99 HK$ (300 Kč).