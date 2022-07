Nothing Phone (1) přináší netradiční design a 50MPx fotoaparát

Nothing je společnost, kterou založil Carl Pei, jenž má na svědomí i společnost OnePlus. Te tehdy přišla se zajímavými výkonnými telefony na pozvánky a trochu jinak na to chce jít i Nothing. Ten přichází s telefonema designem, který odhaluje "střeva" telefonu, což doplňuje a velké množství LED. Ta mohou sloužit jako notifikační diody nebo třeba pro přisvícení při focení a natáčení. Pokud jde o fotoaparáty, ty jsou na zadní straně dva a ten hlavní má nám velmi dobře známý 50MPx 1/1,56" snímač Sony IMX766. Ten jsme viděli např. v nedávno testovaném realme 9 Pro+