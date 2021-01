Nouzový stav v Japonsku: Canon i Nikon se obávají nedostatku přístrojů

Japonsko vyhlásilo nouzový stav v důsledku koronavirové pandemie, který potrvá minimálně do 7. února. To současně znamená, že se znatelně omezuje možnost prezenčního zaměstnání a maximální počet zaměstnanců, kteří mohou chodit prezenčně do práce. Ten může být nanejvýš 30 %. To pochopitelně dopadne na všechny japonské výrobce fotoaparátů, což jsou v podstatě všichni velcí výrobci.

Své obavy tak vyjádřil už Nikon, který vydal tiskovou zprávu o omezování počtu zaměstnanců. Připomeňme, že Nikony Z6 II i Z7 II jsou značně nedostatkovým zbožím a situace se takto patrně ještě zhorší. Obavy vyjádřila i společnost Canon, která přiznává, že bude muset možná přehodnotit plány pro rok 2021. Prodejně se sice Canonu vcelku daří, zájem by byl, ale nestíhá vyrábět.

